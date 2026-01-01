В Париже в новогоднюю ночь задержали 125 человек, в том числе за насилие и вандализм

Кроме того, телеканал сообщает, что по всей Франции в ночь с 31 декабря на 1 января сожжено 813 автомобилей. Нижний Рейн лидирует среди департаментов, где зафиксированы подобные инциденты: сгорело 117 автомобилей. Далее следует Рона с 82 сгоревшими автомобилями, за ней Жиронда и Валь-д’Уаз, где сгорели по 36 машин. -0-