Сальдо: Путин согласился, что удар по Хорлам сравним с сожжением людей в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия. После столкновений между националистами и сторонниками антимайдана в Доме Профсоюзов вспыхнул пожар, в который были загнаны противники новой власти. В результате трагедии погибли почти 50 человек.