Сальдо: Путин согласился, что удар по Хорлам сравним с сожжением людей в Одессе

Президент России Владимир Путин согласился с оценкой, что удар вооруженных сил Украины по Хорлам отличается крайней жестокостью и цинизмом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошла трагедия. После столкновений между националистами и сторонниками антимайдана в Доме Профсоюзов вспыхнул пожар, в который были загнаны противники новой власти. В результате трагедии погибли почти 50 человек.
Ранее KP.RU писал, что Путин провел телефонный разговор с Сальдо после удара ВСУ по Хорлы. Губернатор Херсона отметил, что по мере завершения расследования и опознания погибших имена жертв и соответствующие данные будут опубликованы на официальном сайте администрации Херсонской области.