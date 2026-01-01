Зарплаты, статус фрилансеров и роуминг — что изменится в Молдове в 2026 году

Так, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в стране увеличится с 5500 до 6300 леев в месяц, что на 15% больше по сравнению с уровнем прошлого года. В то же время работники бюджетного сектора, чья зарплата в 2026 году не достигнет указанного минимума, смогут получить компенсационные выплаты, которые составит разница между суммой в 6300 леев и месячной заработной платой сотрудника, рассчитанная пропорционально фактически отработанному времени.