Зарплаты, статус фрилансеров и роуминг — что изменится в Молдове в 2026 году

КИШИНЕВ, 1 янв — Sputnik. В Молдове с 1 января вступают в силу некоторые изменения, ранее одобренные правительством и парламентом.
Так, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в стране увеличится с 5500 до 6300 леев в месяц, что на 15% больше по сравнению с уровнем прошлого года. В то же время работники бюджетного сектора, чья зарплата в 2026 году не достигнет указанного минимума, смогут получить компенсационные выплаты, которые составит разница между суммой в 6300 леев и месячной заработной платой сотрудника, рассчитанная пропорционально фактически отработанному времени.
Такое повышение минимальной зарплаты повлияет и на размер средней месячной заработной платы в экономике, который увеличится с 16 100 леев в 2025 году до 17 400 леев в 2026 году. По мнению правительства Молдовы этот факт в свою очередь будет способствовать повышению привлекательности предложений о работе в республике, мотивации сотрудников и обеспечению стабильности рабочей силы за счет конкурентоспособной оплаты труда.
Также для поддержки семей с детьми в Молдове будет увеличено пособие в связи с рождением ребенка. С 1 января оно составит 21 886 леев, что на более чем 536 леев больше, чем в предыдущем году. По прогнозам Национальной кассы социального страхования, в 2026 году это пособие будет выплачено для более 36 тысяч детей.
Также с началом 2026 года в Молдове начинает действовать закон о регулировании деятельности фрилансеров. Теперь самозанятые специалисты могут получить статус независимого предпринимателя.
В частности, для фрилансеров будет исключено обязательство вести бухгалтерский учет и представлять отчетность. Открытие такого рода бизнеса будет бесплатным и основываться только на уведомлении и подаче заявления в режиме онлайн в Агентство государственных услуг (ASP).
Режим распространяется примерно на 40 видов деятельности: производство ювелирных изделий и музыкальных инструментов, разработка программного обеспечения и работа веб-порталов, архитектурные и инженерные консультации, дизайн, фотография, исполнительское и визуальное искусство, услуги по уборке и благоустройству, ландшафтный дизайн, организация выставок, образовательная деятельность и проведение социологических исследований.
Новое законодательство предусматривает применение единого налога в размере 15%, который объединит подоходный налог, взносы на социальное страхование, на обязательное медицинское страхование и местные налоги, если общая сумма поступлений не превышает 1,2 миллиона леев в год.
Кроме того Молдова присоединилась к европейской зоне роуминга Roam like at home, которая позволяет пользоваться мобильной связью в 27 странах Европейского союза на тех же условиях, что и дома, без дополнительных доплат.
Как сообщает Министерство иностранных дел, с 1 января абоненты молдавских операторов мобильной связи могут совершать звонки, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом на территории стран ЕС без дополнительных сборов. Аналогичные условия будут действовать и для граждан ЕС, находящихся в Молдове. Качество и скорость связи за границей должны соответствовать домашним стандартам, а доступ к экстренным службам останется бесплатным на всей территории действия соглашения.