Зеленский анонсировал встречу начальников генштабов стран Запада и Украины

Зеленский отметил, что речь идет о первой подобной встрече на территории Украины, посвященной вопросам мира. По его словам, участие подтвердили 15 стран, а также представители европейских структур и НАТО, при этом американская команда, как ожидается, примет участие в мероприятии в онлайн-формате.