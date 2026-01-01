Зеленский анонсировал встречу начальников генштабов стран Запада и Украины

Владимир Зеленский сообщил, что 5 января состоится встреча начальников генеральных штабов стран Запада и Украины, в ходе которой будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева. Об этом пишет ТАСС.
По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров ежедневно находится на связи с американской командой и европейскими партнерами. Он также сообщил, что в четверг Умеров провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а 3 января запланирована встреча советников по национальной безопасности на Украине.
Зеленский отметил, что речь идет о первой подобной встрече на территории Украины, посвященной вопросам мира. По его словам, участие подтвердили 15 стран, а также представители европейских структур и НАТО, при этом американская команда, как ожидается, примет участие в мероприятии в онлайн-формате.
Он также напомнил, что 6 января запланирована встреча на уровне лидеров европейских государств в рамках так называемой «Коалиции желающих», на которой Киев рассчитывает на дополнительную поддержку и укрепление политической уверенности в вопросах гарантий безопасности и мирного соглашения.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию Путина. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших и ущербе от обломков не поступало.
Лавров также сообщил, что, несмотря на произошедшее, Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако подчеркнул, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.