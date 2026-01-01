WSJ: окружение Трампа сообщило о признаках возрастных изменений лидера США

Президент США Дональд Трамп в возрасте 79 лет практически отказался от физической активности, за исключением игры в гольф, и не всегда следует рекомендациям врачей. Об этом пишет «360» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации издания, Трамп жаловался на отёки в области лодыжек, однако перестал пользоваться компрессионными чулками, сочтя их неудобными. В беседе с журналистами WSJ он также дал понять, что считает проведение углублённых обследований с применением современных методов визуализации ошибочным шагом, поскольку, по его мнению, это дало политическим оппонентам дополнительные поводы для критики.
Помощники, спонсоры и друзья президента США рассказали, что у Трампа снизился слух, из-за чего собеседникам приходится говорить с ним громче. Источники отмечают, что он часто игнорирует советы медиков, рассчитывая на хорошую наследственность. При этом его физическая активность ограничивается гольфом, а рацион в основном состоит из жирной и солёной пищи.
На основании этих наблюдений журналисты сделали вывод, что Трамп демонстрирует признаки старения как на публике, так и в частной жизни, что становится всё более заметным для его окружения.
Ранее Дональд Трамп раскрыл причину появления синих пятен на его руках.