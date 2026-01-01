WSJ: окружение Трампа сообщило о признаках возрастных изменений лидера США

Помощники, спонсоры и друзья президента США рассказали, что у Трампа снизился слух, из-за чего собеседникам приходится говорить с ним громче. Источники отмечают, что он часто игнорирует советы медиков, рассчитывая на хорошую наследственность. При этом его физическая активность ограничивается гольфом, а рацион в основном состоит из жирной и солёной пищи.