Каллас приписала России повреждение подводных кабелей и начала угрожать

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия якобы причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море. Своё заявление она опубликовала 1 января в соцсети X.

«Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа», — написала она.

Каллас отметила, что с начала украинского конфликта в Балтийском море наблюдается «чёткая тенденция к инцидентам» со стороны России. При этом она не привела конкретных доказательств своей версии. При этом глава Евродипломатии отмечает, что из-за того Евросоюз собирается усилить контроль за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть.

Ранее Life.ru сообщил, что береговая охрана Финляндии задержала грузовое судно Fitburg, идущее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Его заподозрили в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Патрульный катер VL Turva зафиксировал, что якорная цепь судна находилась в воде. На борту оказались моряки из России, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

