Каллас приписала России повреждение подводных кабелей и начала угрожать

Каллас отметила, что с начала украинского конфликта в Балтийском море наблюдается «чёткая тенденция к инцидентам» со стороны России. При этом она не привела конкретных доказательств своей версии. При этом глава Евродипломатии отмечает, что из-за того Евросоюз собирается усилить контроль за танкерами, которые могут перевозить российскую нефть.