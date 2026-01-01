NYT узнала о просьбе Москвы к США по поводу шедшего в Венесуэлу танкера

Танкер Bella 1 ранее уже оказывался в центре конфликтов с США: по данным WSJ, судно принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. и в 2024 году было внесено Вашингтоном в санкционный список за предполагаемую поддержку йеменского движения «Ансар Алла». Тогда сообщалось, что танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским, а затем гайанским флагом, был перехвачен американскими военными на фоне ужесточения санкций против Каракаса.