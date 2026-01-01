Ричмонд
NYT узнала о просьбе Москвы к США по поводу шедшего в Венесуэлу танкера

Правительство России направило в Госдепартамент США и Совет национальной безопасности Белого дома дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который американские власти пытаются задержать за перевозку венесуэльской нефти в обход санкций. Об этом 1 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

США почти две недели преследуют танкер Bella 1 за перевозку венесуэльской нефти в нарушение санкций.

«По информации двух источников, знакомых с ситуацией, правительство России направило Соединенным Штатам официальный дипломатический запрос с требованием прекратить преследование нефтяного танкера, следовавшего в Венесуэлу», — пишет The New York Times. Собеседники газеты утверждают, что Москва настаивает на недопустимости дальнейшего преследования судна, которое сейчас числится под российским флагом.

По информации издания, США почти две недели отслеживают перемещение танкера. Bella 1 вышел из Ирана и направлялся в Венесуэлу, когда в Карибском море американские военные попытались его задержать. Береговая охрана США заявила, что судно шло без национального флага, а у ведомства имелся ордер на арест танкера, включенного в американские санкционные списки.

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к администрации Дональда Трампа с призывом воздержаться от дальнейших шагов, ведущих к эскалации и перерастанию ситуации в полномасштабный конфликт, а также подтвердило поддержку Венесуэлы.

22 декабря глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что Москва намерена оказать Каракасу содействие в противостоянии блокадным мерам США в формате работы Совета Безопасности ООН.

Танкер Bella 1 ранее уже оказывался в центре конфликтов с США: по данным WSJ, судно принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. и в 2024 году было внесено Вашингтоном в санкционный список за предполагаемую поддержку йеменского движения «Ансар Алла». Тогда сообщалось, что танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским, а затем гайанским флагом, был перехвачен американскими военными на фоне ужесточения санкций против Каракаса.

