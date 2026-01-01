Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «больными фантазиями» заявления «наиболее оголтелых западных политиков» о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.