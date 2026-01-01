Премьер Польши в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтийское море

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году «быстро завоевать» Балтийское море.
«Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики», — сказал Туск в новогоднем обращении, транслирующемся в четверг вечером.
Также польский премьер заявил, что Польша в 2026 году ускорит создание самой сильной армии в Европе.
«Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения. Мы ускорим строительство наисильнейшей армии в Европе, мы ускорим большие инфраструктурные инвестиции», — сказал он.
В планах польского руководства увеличение численности армии до 300 тысяч человек. В настоящее время этот показатель превышает 200 тысяч.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «больными фантазиями» заявления «наиболее оголтелых западных политиков» о желании превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что РФ будет уничтожать угрозы Калининградской области, если они возникнут. Он подчеркнул, что возможная блокада региона может привести к полномасштабному конфликту.