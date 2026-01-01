«Бедные европейцы»: Дмитриев с иронией отреагировал на новогоднее обещание фон дер Ляйен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активнее трудиться в интересах Европы. Своим мнением он поделился в соцсети X.
«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — прокомментировал глава РФПИ публикацию председателя ЕК.
Фон дер Ляйен ранее в социальной сети поздравила европейцев с Новым годом. Глава Еврокомиссии заявила, что она и ее команда будут «продолжать активно работать над укреплением Европы».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявив, что под руководством фон дер Ляйен ЕС катится в пропасть. По его словам, было бы лучше, если бы глава ЕК «собрала вещи, спокойно уехала домой и оставила Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику».