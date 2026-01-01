«Бедные европейцы»: Дмитриев с иронией отреагировал на новогоднее обещание фон дер Ляйен

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявив, что под руководством фон дер Ляйен ЕС катится в пропасть. По его словам, было бы лучше, если бы глава ЕК «собрала вещи, спокойно уехала домой и оставила Брюссель тем, кто способен проводить более эффективную политику».