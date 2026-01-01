Туск обещал создать самую сильную армию Европы и завоевать Балтику в 2026 году

«Это будет год быстрого завоевывания Балтики. Нашей польской Балтики. Несмотря ни на что, 2026 год будет годом польского ускорения», — сказал Туск.
Он также подтвердил планы ускорить создание самой сильной армии в Европе. По его словам, страна направит значительные средства на оборонную инфраструктуру. Польское руководство намерено увеличить численность вооружённых сил до 300 тысяч человек. Сейчас в армии служат более 200 тысяч военнослужащих.
Ранее Life.ru сообщил, что Польша выделит свыше 340 миллиардов рублей на строительство бомбоубежищ из-за опасений в отношении России. С 2026 года застройщиков обяжут включать укрытия в проекты большинства новых зданий. На эту программу уже выделили 16 миллиардов польских злотых — это часть масштабной модернизации устаревшей системы гражданской обороны.
