В России пожалели европейцев после обращения их властей в честь Нового года

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 1 января прокомментировал новогоднее обращение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и выразил сочувствие жителям Европы. Свое заявление он опубликовал в соцсети X, реагируя на обещание главы ЕК в 2026 году усилить работу по укреплению Европейского союза.

Урсула фон дер Ляйен пообещала активнее работать над самоубийством Запада, считает Дмитриев.

«Бедные европейцы, поскольку Урсула обещает в 2026 году еще активнее работать над самоубийством западной цивилизации», — написал он в соцсети X. Так он прокомментировал ее публикацию в честь Нового года.

Поводом для его высказывания стало новогоднее поздравление фон дер Ляйен, в котором она заявила, что в новом году намерена продолжить курс нынешней Еврокомиссии. По словам главы ЕК, она и ее команда «продолжат упорно работать над укреплением Европы».

Ранее Дмитриев уже критиковал политику Еврокомиссии и лично Урсулу фон дер Ляйен, в частности из ‑за санкций ЕС против него и других российских персон. Он предлагал фон дер Ляйен «обменяться» санкциями и заявлял, что отказ Евросоюза от конфискации российских активов ради финансирования Украины стал ударом по позициям главы ЕК, а также немецкого канцлера Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера, призывая их к отставке.

