В России пожалели европейцев после обращения их властей в честь Нового года

Ранее Дмитриев уже критиковал политику Еврокомиссии и лично Урсулу фон дер Ляйен, в частности из ‑за санкций ЕС против него и других российских персон. Он предлагал фон дер Ляйен «обменяться» санкциями и заявлял, что отказ Евросоюза от конфискации российских активов ради финансирования Украины стал ударом по позициям главы ЕК, а также немецкого канцлера Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера, призывая их к отставке.