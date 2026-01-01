«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — написал он в соцсети X.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас выразила обеспокоенность по поводу международной дискуссии, развернувшейся после сообщений об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина. В своём заявлении она попыталась донести мысль, что Москва якобы сознательно использует подобные сообщения, чтобы отвлечь внимание от других вопросов и сместить фокус внимания.
