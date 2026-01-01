Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, высказав сочувствие жителям Европы. Поводом стало ее обещание активнее работать в предстоящем году.
Свое мнение Дмитриев опубликовал в социальной сети X*, где в резкой форме оценил намерения главы Еврокомиссии, интерпретировав их как угрозу будущему западной цивилизации.
Ранее Урсула фон дер Ляйен в новогоднем обращении к гражданам ЕС заявила о намерении своей команды продолжить интенсивную работу, направленную на дальнейшее укрепление Европы.
Также сообщалось, что экс-советник Дональда Трампа Майкл Флинн подверг резкой критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав её чокнутой.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.