Зеленский попросил у Турции помощи для нового обмена пленными с Россией

Украине необходимо содействие Турции для возобновления обмена военнопленными с Россией, заявил Владимир Зеленский в видеообращении. По его словам, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров проводит в Турции встречи с главой МИД страны и представителями спецслужб.

Ключевая тема переговоров — возвращение украинских граждан из плена и перезапуск обменного процесса в новом году. Зеленский отметил, что в течение прошлого года обмены шли активно, но к его концу заметно замедлились.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить обмен пленными в новом году», — подчеркнул главарь киевского режима.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. Стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.

