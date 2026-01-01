Ключевая тема переговоров — возвращение украинских граждан из плена и перезапуск обменного процесса в новом году. Зеленский отметил, что в течение прошлого года обмены шли активно, но к его концу заметно замедлились.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы возобновить обмен пленными в новом году», — подчеркнул главарь киевского режима.
Ранее стало известно, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. Стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.