NYT: Россия попросила США оставить в покое нефтяной танкер Bella 1

Ранее экипаж Bella 1, чтобы защититься от США, нарисовал на борту судна российский флаг. Вскоре судно действительно было внесено в Российский морской регистр судоходства под названием Marinera. В реестре указано, что танкер ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи. NYT отмечает, что, согласно международному праву, суда, плавающие под национальным флагом, находятся под защитой этого государства.