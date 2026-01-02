Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Дании признала ошибки в управлении страной и допустила свою отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к гражданам публично признала ошибки в управлении страной и допустила, что может не победить на выборах в этом году. Её заявление прозвучало на фоне политического кризиса и падения доверия к правящей Социал-демократической партии.

Фредериксен признала, что не всегда прислушивалась к обществу и сделала недостаточно для сдерживания роста цен на продукты. При этом она подчеркнула, что Дания продолжит поддержку Киева, несмотря на внутренние сложности и критику со стороны избирателей. Отдельно премьер анонсировала жёсткую реформу миграционной политики. Речь идёт о депортации мигрантов, совершивших тяжкие преступления.

«Если человека признают виновным, например, в изнасиловании, тяжёлом насилии или другом серьёзном преступлении, его пребывание в Дании закончится», — обещала она.

Ранее служба внешней разведки Дании в ежегодном докладе заявила об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. Но в ведомстве указали, что в долгосрочной перспективе риски для стран НАТО могут увеличиться.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше