Премьер Дании признала ошибки в управлении страной и допустила свою отставку

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в новогоднем обращении к гражданам публично признала ошибки в управлении страной и допустила, что может не победить на выборах в этом году. Её заявление прозвучало на фоне политического кризиса и падения доверия к правящей Социал-демократической партии.