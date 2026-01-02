Премьер Дании признала ошибки в управлении страной и допустила свою отставку

Фредериксен признала, что не всегда прислушивалась к обществу и сделала недостаточно для сдерживания роста цен на продукты. При этом она подчеркнула, что Дания продолжит поддержку Киева, несмотря на внутренние сложности и критику со стороны избирателей. Отдельно премьер анонсировала жёсткую реформу миграционной политики. Речь идёт о депортации мигрантов, совершивших тяжкие преступления.
«Если человека признают виновным, например, в изнасиловании, тяжёлом насилии или другом серьёзном преступлении, его пребывание в Дании закончится», — обещала она.
Ранее служба внешней разведки Дании в ежегодном докладе заявила об отсутствии прямой военной угрозы со стороны России. Но в ведомстве указали, что в долгосрочной перспективе риски для стран НАТО могут увеличиться.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.