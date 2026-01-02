Ричмонд
Захарова ответила на «сомнения» о жертвах в кафе в Херсонской области: «Можно годами не видеть теракты офиса Зеленского»

Захарова: у тех, кто не верит в жертвы в кафе в Херсонской области, нет совести.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на «сомнения» в том, что в кафе в Херсонской области были жертвы. Она заявила, что у людей, которые придерживаются этой точки зрения, попросту нет совести.

«Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии “сомнений” в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет», — написала Захарова в Telegram-канале.

При этом дипломат уточнила, что Запад не отказывается от своей тактики — годами делать вид, что не замечает выгодных ему терактов, проводимых руками офиса Владимира Зеленского.

Напомним, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в Херсонской области, тогда погибли 24 человека, более 50 пострадали.

Позднее СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по кафе в Херсонской области.

