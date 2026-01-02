Новости СВО. ВС РФ обороняют Купянск и наступают на Константиновку, боевики ВСУ атаковали мирных жителей в Хорлах, 2 января

При этом ряд источников уже сообщает о том, что к городу в Харьковской области ВСУ стягивают резервы и бронетехнику для попыток штурма. Техника появляется в районе Купянска единично, чтобы снизить шанс её обнаружения и уничтожения. Однако даже так российские дроны уничтожают танки и бронемашины боевиков.