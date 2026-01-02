Курская область, 2 января.
Артиллерия группировки «Север» разносила позиции ВСУ в районах Рыжевки и Павловки. В остальном на Тёткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Также Минобороны РФ отчиталось о сбитии одного ударного беспилотника ВСУ в Курской области.
Бойцы «Севера» вернули под контроль большую часть сумской Андреевки. Оставшегося в населённом пункте противника сейчас выкуривают дронами и артиллерией. Также идут тяжёлые бои в районах Кондратовки и Алексеевки.
Штурмовики «северян» за сутки смогли продвинуться на семи участках в Сумском и Краснопольском районах региона на расстояние до 600 метров. ВСУ попытались атаковать позиции нашей армии силами 119-й бригады территориальной обороны, но все солдаты были уничтожены под шквалом огня российских бойцов.
Донецкая Народная Республика, 2 января.
На Константиновском направлении наши бойцы обходят город с двух сторон. С юга ВС РФ продвигаются к селу Степановка, бои уже идут за восточную балку, которая примыкает к населённому пункту.
На севере идёт позиционное сражение в окрестностях села Предтечино. На изменение линии фронта оно особо не повлияло.
? Расчёты ПТРК группировки войск «Центр» уничтожили огневые точки и позиции формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Также идут бои в районе мощного укрепрайона ВСУ возле примыкания дороги от Александро-Калинова к трассе на Константиновку.
— Судя по текущей динамике, рубеж Константиновка/Дружковка, расположенный к югу от Краматорска/Славянска, командование ВСУ теперь полноценно рассматривает как экзистенциальный. Сюда концентрируется заметная часть бронетехники, ранее поставленной из Европы, — отмечают авторы телеграм-канала «Военная хроника».
Сейчас украинские боевики всеми силами будут стараться удержать подступы к Славянско-Краматорскому укрепрайону и не дать ВС РФ обойти город с флангов. Ведь потеря этих позиций сделает дальнейшую оборону Донбасса для ВСУ крайне трудной.
Украинские танки в районе Дружковки и Константиновки действуют в очень сложных для такой бронетехники условиях: небо насыщено беспилотниками, нет глубины манёвра и контроля воздуха.
Харьковская область, 2 января.
Ситуация в Купянске стабилизировалась. Наши войска сейчас находятся в плотной обороне и смогли отразить две атаки боевиков киевского режима.
При этом ряд источников уже сообщает о том, что к городу в Харьковской области ВСУ стягивают резервы и бронетехнику для попыток штурма. Техника появляется в районе Купянска единично, чтобы снизить шанс её обнаружения и уничтожения. Однако даже так российские дроны уничтожают танки и бронемашины боевиков.
— Для ВСУ купянский участок ценнее, чем для ВС РФ, — и тактически, и оперативно. Он завязан на удержание всего контура обороны Харьковского направления. Потеря устойчивости здесь быстро начинает отзываться на смежных районах, так что борьба за него будет продолжаться, — пишет телеграм-канал «Военная хроника».
Армия России, в свою очередь, сменила тактику в Купянске. В городской застройке активизировалась работа групп спецназа, увеличилось количество применяемых беспилотников, а также нарастили количество артиллерийских расчётов.
Атака на Хорлы.
В новогоднюю ночь украинские боевики целенаправленно атаковали гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. В тот момент там были мирные жители.
Всего дронов было три. Первый ударил по гостинице, второй — по кафе, а третий нёс в себе зажигательную смесь. Он упал прямо на крышу заведения. Перед этом в районе работал беспилотник-разведчик.
Пламя охватило постройку и сильно осложнило работу спасателей. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Возгорание ликвидировали только под утро 1 января.
В чудовищном теракте, исполненном пособниками киевского режима, погибли 24 человека, среди которых был ребёнок, а пострадало больше 50 граждан. Некоторых раненых перевезли в медицинские учреждения Крыма. В больницах республики находятся шесть пострадавших, среди них — двое детей.
— Вот так выглядит «мир», к которому, по словам Зеленского, он стремится. Особый цинизм в том, что удар был нанесён после работы разведчика — почти под бой курантов. Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших, — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава региона объявил 2 и 3 января 2026 года днями траура в Херсонской области.
Дроны с заданием.
Сотрудники российских спецслужб смогли извлечь информацию из дронов, которые были сбиты в небе над Новгородской областью ночью 29 декабря.
Экспертиза навигационной системы украинского беспилотника показала, что конечной целью группировки БПЛА был один из объектов резиденции президента России Владимира Путина.
Ранее Киев заявлял, что дроны должны были атаковать военный объект на территории Новгородской области. Этого мнения придерживаются и американские спецслужбы. Теперь Кремль отправит в США все собранные материалы, чтобы доказать намерения киевского режима.