«У вас нет совести!» Захарову привели в ярость сомнения в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на публикации, в которых ставится под сомнение гибель людей в результате удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области. Она заявила, что подобные сомнения говорят не о нехватке информации, а об отсутствии совести у их авторов.

«Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику “стратегического молчания”, когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — написала дипломат.

Всего при атаке ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь. Пожар там ликвидировали только под утро. СКР завёл уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

