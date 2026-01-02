«У вас нет совести!» Захарову привели в ярость сомнения в гибели людей при атаке ВСУ по Хорлам

«Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет. Ну и тактику “стратегического молчания”, когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — написала дипломат.
Всего при атаке ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах в новогоднюю ночь погибли более 20 человек и более 50 получили ранения. Один из БПЛА нёс зажигательную смесь. Пожар там ликвидировали только под утро. СКР завёл уголовное дело о теракте. В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам удара ВСУ. Сальдо доложил Путину о ситуации.
