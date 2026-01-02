СБУ задержала 64-летнюю директрису детсада за работу в России

Следствие утверждает, что в 2014 году она осталась на посту директора детсада в Макеевке. Позже она продолжила работать по российскому законодательству, внедрила федеральные образовательные стандарты, утвердила учебные планы и программы. Под её руководством воспитатели знакомили детей с российской историей и традициями во время занятий, развлечений и повседневной жизни.
В Telegram-канале пресс-службы СБУ сообщили, что женщине объявили подозрение в коллаборационной деятельности по части 3 статьи 111−1 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Ранее Life.ru сообщал, что в правительстве ДНР создают должность заместителя председателя, который будет курировать работу с освобождёнными территориями. По словам главы республики Дениса Пушилина, на пост назначат участника президентской программы «Время героев» — одного из командиров 114-й бригады 51-й армии.
