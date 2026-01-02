Ричмонд
Туск: Польша в 2026 году быстро «завоюет Балтику»

Польша в 2026 году планирует завоевать Балтийское море. Об этом в четверг, 1 января, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в новогоднем обращении к гражданам.

Кроме того, политик добавил, что в новом году Варшава намерена ускорить создание «самой сильной армии в Европе». В планах — увеличить численность бойцов до 300 тысяч.

— Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики, — цитирует польского премьера РИА Новости.

8 декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский провел совещание Совета государств Балтийского моря. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности в Европе и кризисная ситуация на Украине.

С 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии также прошли учения стран НАТО в Балтийском море. Маневры Freezing Winds осуществлялись в Архипелаговом море и Финском заливе.

По данным Politico, власти Германии разработали закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО. В нем описана модель эскалации в пять этапов.

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия также хотят заминировать районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».

