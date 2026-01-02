Медведчук рассказал, зачем Зеленский приказал атаковать резиденцию Путина

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку массовой атаки дронами на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после произошедшего Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию конфликта на Украине.