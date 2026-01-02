Ричмонд
Медведчук рассказал, зачем Зеленский приказал атаковать резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина стала следствием агонии режима Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: Life.ru

По его словам, Зеленский дал политическую установку на этот теракт и заранее готовил украинское общество к его последствиям. Медведчук уверен, что главарю киевского режима не удастся избавиться от позора, который он заслужил в глазах международного сообщества.

«На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте «Другая Украина».

Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку массовой атаки дронами на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что этот инцидент его глубоко шокировал. Он добавил: «Слава богу, мы не дали Украине “Томагавки”. Путин сообщил, что после произошедшего Москва пересмотрит позицию по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

