Министр обороны Словакии: Украина никогда не будет в НАТО

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что совместная оборона стран Евросоюза должна оставаться под руководством НАТО, а не ЕС. По его словам, два параллельных командования не способны эффективно обеспечивать безопасность, поэтому Европе необходимо сделать чёткий выбор.

Источник: Life.ru

Калиняк также скептически оценил перспективы вступления Украины в альянс. Он заявил, что страна не станет членом НАТО, а путь в Евросоюз для неё будет крайне сложным.

«Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить», — подчеркнул министр обороны Словакии.

Кроме того, министр раскритиковал коалицию государств, поддерживающих Киев, отметив, что реального военного участия с их стороны нет. По мнению главы МО, Украина имела возможность завершить конфликт ещё в 2022 году. Он добавил, что идея создания общей европейской армии может быть логичной только в том случае, если страны ЕС не входят в НАТО.

«Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе», — заявил Калиняк.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

