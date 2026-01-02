Министр обороны Словакии: Украина никогда не будет в НАТО

«Украина никогда не будет в НАТО, и вступление в ЕС ей тоже будет сложно обеспечить», — подчеркнул министр обороны Словакии.
Кроме того, министр раскритиковал коалицию государств, поддерживающих Киев, отметив, что реального военного участия с их стороны нет. По мнению главы МО, Украина имела возможность завершить конфликт ещё в 2022 году. Он добавил, что идея создания общей европейской армии может быть логичной только в том случае, если страны ЕС не входят в НАТО.
«Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе», — заявил Калиняк.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин резко отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к войне с Россией. Президент напомнил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана в числе врагов.
