У побережья Гамбии при крушении судна погибли семь человек

Согласно оценкам МВД Испании, в 2025 году из Африки нелегально морем на Канарские острова прибыли около 45 тыс. мигрантов. Часть из них была доставлена властями на материковую часть Испании, так как на Канарских островах больше нет мест для мигрантов, добивающихся права жить в ЕС. Еще около 2 тыс. нелегальных мигрантов утонули в минувшем году, пытаясь добраться до Канарских островов. -0-