NYT узнала о просьбе России к США прекратить погоню за танкером Bella 1 с триколором

По данным издания, экипаж судна отказался подчиняться требованиям береговой охраны США, не пустил военных на борт и ушёл обратно в Атлантический океан. Позже на танкере появился нарисованный российский флаг — таким образом команда, по версии газеты, попыталась обозначить защиту со стороны РФ. Судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства с портом приписки Сочи.
Американские власти, в свою очередь, настаивают, что танкер не принадлежит ни одному государству и шёл под «ложным флагом». США уже почти две недели отслеживают его передвижения. Ранее президент США объявил полную блокаду танкеров, связанных с Венесуэлой, и заявил о намерении конфисковывать нефть с задержанных судов.
