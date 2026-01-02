Ричмонд
NYT узнала о просьбе России к США прекратить погоню за танкером Bella 1 с триколором

Россия направила США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который американские власти пытаются задержать в рамках блокады поставок венесуэльской нефти. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, экипаж судна отказался подчиняться требованиям береговой охраны США, не пустил военных на борт и ушёл обратно в Атлантический океан. Позже на танкере появился нарисованный российский флаг — таким образом команда, по версии газеты, попыталась обозначить защиту со стороны РФ. Судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства с портом приписки Сочи.

Американские власти, в свою очередь, настаивают, что танкер не принадлежит ни одному государству и шёл под «ложным флагом». США уже почти две недели отслеживают его передвижения. Ранее президент США объявил полную блокаду танкеров, связанных с Венесуэлой, и заявил о намерении конфисковывать нефть с задержанных судов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

