«Было жестоким»: СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Общение Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Лар-а-Лаго во Флориде проходило в крайне негативном ключе, пишет газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было “грубым, оскорбительным и даже жестоким” и продемонстрировало “полное и абсолютное невежество”», — говорится в материале.
По данным издания, украинская делегация была очень разочарована положительной оценкой позиции России по украинскому урегулированию.
«Это, вероятно, задело больше всего», — приводятся в материале слова американского дипломат.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже.
Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.