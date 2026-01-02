«Было жестоким»: СМИ раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским во Флориде

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.