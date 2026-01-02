Маск считает, что победа радикальных левых станет концом для США

В середине декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат в 2026 году. Как отмечал портал, это свидетельствует о потеплении отношений бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта, произошедшего летом прошлого года.