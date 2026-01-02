У Дмитриева появился вопрос к СМИ из-за атаки ВСУ с 24 убитыми в Хорлах

Life.ru сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по гостинице и кафе в посёлке Хорлы. В результате погибли 24 человека, свыше 50 получили ранения. Один из беспилотников нес зажигательную смесь. Пожар потушили только к утру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Власти Херсонской области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил о происшествии Владимиру Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда там сожгли заживо 48 человек.