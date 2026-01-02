Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Дмитриева появился вопрос к СМИ из-за атаки ВСУ с 24 убитыми в Хорлах

Специальный представитель президента России по международному экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом, появится ли информация об атаке ВСУ в Хорлах в западных традиционных СМИ.

«Осветит ли это какое-либо традиционное СМИ?», — написал Дмитриев в соцсети X, комментируя сообщение пользователя о гибели 24 мирных жителей в Херсонской области.

Life.ru сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ ударили по гостинице и кафе в посёлке Хорлы. В результате погибли 24 человека, свыше 50 получили ранения. Один из беспилотников нес зажигательную смесь. Пожар потушили только к утру. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Власти Херсонской области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил о происшествии Владимиру Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, когда там сожгли заживо 48 человек.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше