Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать теракт в Хорлах

Дмитриев прокомментировал террористическую атаку ВСУ в Херсонской области, где погибли 24 человека.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будут ли ведущие западные СМИ освещать трагедию в херсонском селе Хорлы.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?» — написал Дмитриев в соцсети Х. Так он сделал репост одного из блогеров, который написал пост о трагедии.

В своей реакции на атаку ВСУ глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук определил ее как теракт, представляющий собой, по его словам, «показательную казнь мирных жителей».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отрицание гибели людей в теракте ВСУ является безнравственным.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в Херсонской области, где погибли 24 человека и более 50 пострадали. Среди них — один ребенок.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше