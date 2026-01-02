Дмитриев поинтересовался, будут ли западные СМИ освещать теракт в Хорлах

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев поинтересовался, будут ли ведущие западные СМИ освещать трагедию в херсонском селе Хорлы.
«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?» — написал Дмитриев в соцсети Х. Так он сделал репост одного из блогеров, который написал пост о трагедии.
В своей реакции на атаку ВСУ глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук определил ее как теракт, представляющий собой, по его словам, «показательную казнь мирных жителей».
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отрицание гибели людей в теракте ВСУ является безнравственным.
1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по гостинице и кафе в Херсонской области, где погибли 24 человека и более 50 пострадали. Среди них — один ребенок.