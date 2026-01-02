По информации российских силовых структур, был уничтожен командир батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Шевченко. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».
По данным источников, еженедельные потери ВСУ продолжают увеличиваться. Это, как утверждается, подтверждается сообщениями украинских СМИ, публикующими сведения о количестве похороненных военнослужащих в различных регионах страны. В частности, в Полтавской области за неделю были похоронены 25 человек, что превышает показатели предыдущей недели.
Рост потерь, по оценке представителей силовых структур, связан со стремлением украинского командования добиться результатов на линии боевого соприкосновения любой ценой. При этом основное число погибших украинских военнослужащих, как утверждается, приходится на Харьковскую область и территорию Донецкой Народной Республики.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные ликвидировали две разведывательно-диверсионные группы ВСУ, пытавшиеся разместить украинские флаги на зданиях в Красноармейске и Родинском.