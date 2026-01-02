Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова ответила «сомневающимся» в наличии жертв при атаке БПЛА в Хорлах

По словам дипломата, Запад также не отменял тактику «стратегического молчания».

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

У тех, кто сомневается в наличии погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, нет совести. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии “сомнений” в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы “совести у вас нет, что ли”, но не буду — знаю, что нет», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что западные страны также не отменяли тактику «стратегического молчания», при которой они годами не замечают теракты со стороны Украины.

Украинские войска ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Дроны, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный БПЛА направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом.

В результате инцидента погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения. Из них 10 эвакуировали в Крым. Состояние 3 человек, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое, а остальных — как средней степени тяжести.

Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразили соболезнования по поводу трагедии. Омбудсмен также призвала международное сообщество оперативно осудить атаку на мирных жителей Херсонской области.

Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после атаки украинских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше