Россия требует от ООН осудить Украину за кровавое убийство 24 гражданских в Хорлах

В ночь на Новый год ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Хорлах, где находились мирные жители. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил об атаке Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, где нацисты сожгли заживо 48 человек.