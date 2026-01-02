Ричмонд
Россия требует от ООН осудить Украину за кровавое убийство 24 гражданских в Хорлах

Россия потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в кратчайшие сроки публично осудить атаку ВСУ по Хорлам в Херсонской области. Об этом заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, подчеркнув, что отсутствие реакции будет расценено как соучастие в преступлении.

Источник: Life.ru

Он заявил, что замалчивание трагедии фактически означает пособничество, и призвал верховного комиссара Фолькера Тюрка и профильные структуры ООН дать официальную оценку кровавой атаке. Российская сторона также выразила соболезнования родным и близким погибших.

По словам дипломата, удар был нанесён по мирным жителям и носил целенаправленный характер. Россия настаивает, что подобные действия не должны оставаться без международной реакции.

«Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию», — заявил Гатилов.

В ночь на Новый год ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Хорлах, где находились мирные жители. По предварительным данным, погибли 24 человека, включая ребёнка, более 50 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В области объявили двухдневный траур. Губернатор Сальдо доложил об атаке Путину. Президент сравнил этот удар с трагедией в Одессе в 2014 году, где нацисты сожгли заживо 48 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

