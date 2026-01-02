В США заявили о жестоком и оскорбительном общении Трампа с Зеленским во Флориде

«Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было “грубым, оскорбительным и даже жестоким” и продемонстрировало» полное и абсолютное невежество", — указали в материале.
По информации издания, украинскую делегацию особенно задело положительное отношение Трампа к позиции России по урегулированию конфликта на Украине.
«Это, вероятно, задело больше всего», — приводят в статье слова американского дипломата.
Ранее стало известно, что Трамп назвал своего помощника Кита Келлога «идиотом» за комплимент в адрес Зеленского. Как писала The New York Times, Келлог назвал украинского лидера «отважным бойцом», после чего получил резкую реакцию от американского президента.
