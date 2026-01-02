Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили о жестоком и оскорбительном общении Трампа с Зеленским во Флориде

Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго прошла в резко негативном тоне. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник: Life.ru

«Один высокопоставленный дипломат, следящий за переговорами, заявил, что обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было “грубым, оскорбительным и даже жестоким” и продемонстрировало» полное и абсолютное невежество", — указали в материале.

По информации издания, украинскую делегацию особенно задело положительное отношение Трампа к позиции России по урегулированию конфликта на Украине.

«Это, вероятно, задело больше всего», — приводят в статье слова американского дипломата.

Ранее стало известно, что Трамп назвал своего помощника Кита Келлога «идиотом» за комплимент в адрес Зеленского. Как писала The New York Times, Келлог назвал украинского лидера «отважным бойцом», после чего получил резкую реакцию от американского президента.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше