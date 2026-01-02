Глава турецкой разведки принял Умерова в Анкаре

Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын принял в Анкаре секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Стороны обсудили процесс украинского урегулирования, российско-украинские переговоры и дальнейшее взаимодействие Киева и Анкары в рамках уже действующих форматов.