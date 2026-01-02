Глава турецкой разведки принял Умерова в Анкаре

Отдельной темой встречи стали вопросы безопасности, возможные сценарии развития ситуации и координация действий с учётом динамики переговоров и региональной обстановки. Также обсуждалось освобождение украинских военнопленных, возвращение гражданских лиц.
Зеленский подтвердил визит Умерова и пояснил, что возобновление обменов пленными с Россией является ключевой темой диалога с Турцией.
