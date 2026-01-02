Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава турецкой разведки принял Умерова в Анкаре

Глава Национального управления разведки Турции Ибрагим Калын принял в Анкаре секретаря совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. Стороны обсудили процесс украинского урегулирования, российско-украинские переговоры и дальнейшее взаимодействие Киева и Анкары в рамках уже действующих форматов.

Отдельной темой встречи стали вопросы безопасности, возможные сценарии развития ситуации и координация действий с учётом динамики переговоров и региональной обстановки. Также обсуждалось освобождение украинских военнопленных, возвращение гражданских лиц.

«Обменялись оценками ситуации с безопасностью, обсудили возможные сценарии развития событий и координацию действий с учетом динамики переговорных процессов и региональной обстановки», — написал в соцсетях секретарь СНБО.

Зеленский подтвердил визит Умерова и пояснил, что возобновление обменов пленными с Россией является ключевой темой диалога с Турцией.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.