Сталкера принца Уильяма задержали за второе подряд проникновение во дворец

Полиция Лондона арестовала 39-летнего Дерека Игана за вторичное проникновение в Кенсингтонский дворец — резиденцию принца Уильяма, принцессы Кейт и их детей. Первый раз Иган попал на территорию дворца 21 декабря. Его отпустили под залог, но он вскоре вернулся и был задержан повторно. Об этом сообщает The Sun.

Источник: Life.ru

На этот раз суд отказался назначать залог. Задержанному предстоит отвечать за два случая незаконного проникновения. Бывший глава отдела королевской и специальной охраны Дэй Дэвис заявил, что у принца Уильяма есть все основания для тревоги из-за такого поведения сталкера.

«Любая попытка проникнуть в Кенсингтонский дворец требует тщательного изучения мотива, любых проблем с психическим здоровьем и того, зациклен ли человек на членах королевской семьи», — отметил Дэвис.

Ранее Life.ru писал, что принц Гарри, брат Уильяма, принял участие в чемпионате мира по зимнему поло в Аспене (США) под фамилией Уэльский. Несмотря на титулы — принц, герцог, граф и барон — он скрыл их и выступал как Гарри Уэльский. В юности братья часто использовали эту фамилию, поскольку их отец, ныне король Карл III, тогда носил титул принца Уэльского.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

