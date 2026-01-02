Ричмонд
У водителя ТЦК на Украине обнаружили золотые слитки на сумму более $5 тыс

Бывший водитель Кировоградского областного ТЦК задекларировал наличие золотых слитков на сумму 220 тысяч гривен.

Источник: Аргументы и факты

Бывший водитель Кировоградского областного территориального центра комплектования Богдан Шевченко задекларировал в 2025 году наличие золотых слитков на сумму 220 тысяч гривен (5,1 тысячи долларов). Соответствующие сведения указаны в его декларации после увольнения.

Согласно документу, за отчетный период он получил 200 тысяч гривен заработной платы, а также 75 тысяч гривен пенсионных выплат. Кроме того, в декларации отражены наличные средства в размере 300 тысяч гривен, задекларированные при прекращении службы.

Также весной 2025 года Шевченко стал владельцем земельного участка, стоимость которого оценена в 146 тысяч гривен. Официально он завершил работу в Кировоградском областном ТЦК в том же году.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины принял решение обеспечивать питание военнообязанных, прибывающих в военкоматы, за счёт государства.