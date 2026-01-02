«Оживший» главарь РДК* Денис Капустин** переобъявлен в розыск в России

Как сообщили в правоохранительных органах, речь идёт о втором уголовном деле в отношении Капустина**. Материалы по нему в настоящее время рассматриваются во 2-м Западном окружном военном суде. Подробности обвинения не раскрываются.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы. Переобъявлен», — сказано в карточке главаря РДК*.
Ранее Капустин** был заочно приговорён к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсионной группы на Брянскую область и ряд других преступлений. 27 декабря РДК* сообщил о его гибели на Запорожском направлении, а уже 1 января глава ГУР Украины Буданов** заявил, что Капустин* жив, а вброс о его гибели был специальной дезинформацией.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включены в перечень экстремистов и террористов.