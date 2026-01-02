Ричмонд
«Оживший» главарь РДК* Денис Капустин** переобъявлен в розыск в России

Основатель признанного террористическим Русского добровольческого корпуса* Денис Капустин** переобъявлен в федеральный розыск. Соответствующая отметка появилась в базе МВД России. В карточке указано, что розыск объявлен повторно, на основании новой статьи Уголовного кодекса.

Источник: Life.ru

Как сообщили в правоохранительных органах, речь идёт о втором уголовном деле в отношении Капустина**. Материалы по нему в настоящее время рассматриваются во 2-м Западном окружном военном суде. Подробности обвинения не раскрываются.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы. Переобъявлен», — сказано в карточке главаря РДК*.

Ранее Капустин** был заочно приговорён к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсионной группы на Брянскую область и ряд других преступлений. 27 декабря РДК* сообщил о его гибели на Запорожском направлении, а уже 1 января глава ГУР Украины Буданов** заявил, что Капустин* жив, а вброс о его гибели был специальной дезинформацией.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включены в перечень экстремистов и террористов.