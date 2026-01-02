«Оживший» главарь РДК* Денис Капустин** переобъявлен в розыск в России

Ранее Капустин** был заочно приговорён к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсионной группы на Брянскую область и ряд других преступлений. 27 декабря РДК* сообщил о его гибели на Запорожском направлении, а уже 1 января глава ГУР Украины Буданов** заявил, что Капустин* жив, а вброс о его гибели был специальной дезинформацией.