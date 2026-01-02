Наёмник ВСУ из Австралии убит на боевом задании в ДНР за неделю до свадьбы

По словам друзей, Уилсон погиб 12 декабря во время выполнения боевой задачи. Это была его последняя миссия перед планировавшимся отпуском, после которого он собирался жениться. Австралиец участвовал в боевых действиях на Украине с 2022 года и входил в состав иностранных формирований, воюющих на стороне ВСУ.