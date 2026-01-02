По словам друзей, Уилсон погиб 12 декабря во время выполнения боевой задачи. Это была его последняя миссия перед планировавшимся отпуском, после которого он собирался жениться. Австралиец участвовал в боевых действиях на Украине с 2022 года и входил в состав иностранных формирований, воюющих на стороне ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что российские войска успешно отразили самую масштабную за последний год попытку контрнаступления ВСУ на Купянском направлении. Противник трижды пытался вернуть Купянск в Харьковской области. В атаках участвовали свежие подразделения и иностранные наёмники, но все попытки захвата города провалились.
