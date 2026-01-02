Стубб: отношения России и Финляндии изменились навсегда

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к гражданам заявил, что характер отношений между Финляндией и Россией претерпел необратимые изменения. Его заявление приводит финская телерадиокомпания Yle.
Одновременно глава государства отметил, что трансформация затрагивает и взаимодействие Хельсинки с Вашингтоном. По его словам, изменения в международной обстановке влияют на систему внешнеполитических связей страны.
Также Стубб акцентировал внимание на значении Европейского союза и НАТО для обеспечения безопасности и обороноспособности Финляндии, подчеркнув их ключевую роль в текущих условиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в 2025 году именно финские политики, включая президента Александра Стубба, отличились наиболее абсурдными заявлениями.