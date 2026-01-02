Ричмонд
Главком ВС Норвегии оценил шансы на военное решение конфликта на Украине

Главнокомандующий вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что военного решения конфликта на Украине фактически не существует. По его мнению, наиболее вероятным сценарием остаётся прекращение огня и заморозка боевых действий вдоль текущей линии фронта.

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — подчеркнул Кристофферсен в интервью профильному военному изданию.

Он отметил, что продолжение конфликта не ведёт к стратегическому перелому и всё больше подталкивает стороны к поиску политического выхода.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал журналистов ориентироваться на официальные заявления о контактах глав МИД России и США. По его словам, формулировки в официальных сообщениях Лаврова, Рубио и Госдепартамента существенно отличаются от газетных публикаций, поэтому именно их следует считать достоверными.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

