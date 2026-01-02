Главком ВС Норвегии оценил шансы на военное решение конфликта на Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал журналистов ориентироваться на официальные заявления о контактах глав МИД России и США. По его словам, формулировки в официальных сообщениях Лаврова, Рубио и Госдепартамента существенно отличаются от газетных публикаций, поэтому именно их следует считать достоверными.