Главком ВС Норвегии оценил шансы на военное решение конфликта на Украине

«Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине», — подчеркнул Кристофферсен в интервью профильному военному изданию.
Он отметил, что продолжение конфликта не ведёт к стратегическому перелому и всё больше подталкивает стороны к поиску политического выхода.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также призвал журналистов ориентироваться на официальные заявления о контактах глав МИД России и США. По его словам, формулировки в официальных сообщениях Лаврова, Рубио и Госдепартамента существенно отличаются от газетных публикаций, поэтому именно их следует считать достоверными.
