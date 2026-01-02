«Путин тащит за ухо»: В ЕС отметили шаги напуганного до жути Зеленского к капитуляции

«Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придётся предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны», — пояснил он.