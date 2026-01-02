«Путин тащит за ухо»: В ЕС отметили шаги напуганного до жути Зеленского к капитуляции

«Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придётся предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны», — пояснил он.
Эксперт отметил, что Зеленский сознательно выдвигает заведомо нереалистичные требования. Это позволяет ему тянуть время как в переговорах, так и в вопросе проведения выборов.
«Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем [президент России Владимир] Путин схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям», — иронизировал Орсини.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа гарантии безопасности для Украины на пятьдесят лет. По его мнению, такой шаг стал бы историческим решением для американского лидера.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.