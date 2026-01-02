Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Путин тащит за ухо»: В ЕС отметили шаги напуганного до жути Зеленского к капитуляции

Постоянные попытки Владимира Зеленского вносить в мирные инициативы неприемлемые условия связаны с его страхом перед капитуляцией и нежеланием идти на выборы. Такое мнение выразил профессор социологии университета Luiss в Риме Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.

Источник: Life.ru

«Зеленский делает шаг за шагом на пути к безоговорочной капитуляции, и это, понятное дело, жутко пугает его. Ведь ему придётся предстать перед избирателями, что ему не нужно, поэтому он и затягивает мирный процесс всеми средствами, которые ему доступны», — пояснил он.

Эксперт отметил, что Зеленский сознательно выдвигает заведомо нереалистичные требования. Это позволяет ему тянуть время как в переговорах, так и в вопросе проведения выборов.

«Зеленский всегда говорит, что он якобы против этого, затем [президент России Владимир] Путин схватил его за ухо и буквально потащил к избирателям», — иронизировал Орсини.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа гарантии безопасности для Украины на пятьдесят лет. По его мнению, такой шаг стал бы историческим решением для американского лидера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше