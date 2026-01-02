Ричмонд
Медведчук: Зеленский атаковал резиденцию Путина из страха перед тюремным заключением

Украинский лидер Владимир Зеленский атаковал резиденцию президента России Владимира Путина из-за страха возможной тюрьмы. Такое мнение в четверг, 1 января, выразил политик Виктор Медведчук.

— На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима. Страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью, — отметил он.

По его словам, расстояние между резиденцией главы России и линией фронта достигает более тысячи километров. Поэтому подобный удар не мог произойти случайностью.

Медведчук добавил, что Зеленский пытается надавить на Кремль и вынудить пойти на уступки. Для него важно вывести Путина из числа участников переговоров с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Об атаке 29 декабря сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попыталась нанести удар 91 беспилотником по государственной резиденции Владимира Путина.

Позже эксперты сумели извлечь файл с полетным заданием из одного из дронов ВСУ, атаковавших резиденцию президента. Информацию с него Москва передаст Вашингтону.

