Туск в новогоднем обращении пообещал завоевать Балтику в 2026 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении заявил о намерении страны в 2026 году добиться доминирования в акватории Балтийского моря.
Глава польского правительства также обозначил планы по ускоренному укреплению военного потенциала страны. По его словам, в следующем году Варшава сосредоточится на формировании самых мощных вооруженных сил в Европе.
Ранее польские власти уже заявляли о намерении увеличить численность армии до 300 тысяч военнослужащих. В настоящее время численность Вооруженных сил Польши, по официальным данным, составляет менее 200 тысяч человек.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск и глава государства Кароль Навроцкий вступили в перепалку в соцсетях после слов последнего о том, что Запад является угрозой для страны.