Россия ожидает, что УВКПЧ ООН публично осудит атаку украинских военных на Хорлы в Херсонской области, где погибли 24 человека. Подобное заявление сделал постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Он призвал верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его управление публично осудить теракт, совершенный в Херсонской области, охарактеризовав его как чудовищный акт.
«Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев», — говорится в обращении.
Как подчеркнул дипломат, киевские власти пытаются отвлечь внимание от неудач на передовой и сорвать мирные переговоры.
Кроме этого, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что 91 ударный украинский дрон атаковал резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.