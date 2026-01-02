Ричмонд
Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, заявил Мадуро

Мадуро: Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — РИА Новости. Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, таким как у американской Сhevron, сообщил президент Николас Мадуро.

«Если им (США- ред.) нужна венесуэльская нефть, Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как с Chevron, когда, где и как они захотят. Соединенные Штаты должны знать, что если они хотят всеобъемлющих соглашений об экономическом развитии, они тоже могут их заключить», — отметил Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Трансляция велась в Telegram-канале Мадуро.

У Chevron есть лицензия США на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, компания продолжает деятельность в латиноамериканской стране.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше