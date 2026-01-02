Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, заявил Мадуро

«Если им (США- ред.) нужна венесуэльская нефть, Венесуэла готова к американским инвестициям, таким как с Chevron, когда, где и как они захотят. Соединенные Штаты должны знать, что если они хотят всеобъемлющих соглашений об экономическом развитии, они тоже могут их заключить», — отметил Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Трансляция велась в Telegram-канале Мадуро.