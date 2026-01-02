Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы и вернули в тюрьму

Ранее Life.ru сообщал, что в декабре Верховный суд Бразилии (STF) разрешил Болсонару пройти медицинское обследование из-за хронической икоты. Судья Алешандри ди Морайс поручил Федеральной полиции за 15 дней провести официальную экспертизу. Цель — установить, действительно ли требуется срочная операция, как настаивает адвокатская команда экс-президента. Болсонару осудили на 27 лет за участие в заговоре с целью сорвать инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года.