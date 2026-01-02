Ричмонд
Экс-президента Бразилии Болсонару выписали из больницы и вернули в тюрьму

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы и отправили обратно в тюрьму, где он отбывает наказание за попытку государственного переворота. Об этом сообщает бразильский портал G1.

«Болсонару выписан из больницы в четверг. Он возвращается в тюрьму, где отбывает срок за попытку госпереворота», — указано в материале.

Ранее Life.ru сообщал, что в декабре Верховный суд Бразилии (STF) разрешил Болсонару пройти медицинское обследование из-за хронической икоты. Судья Алешандри ди Морайс поручил Федеральной полиции за 15 дней провести официальную экспертизу. Цель — установить, действительно ли требуется срочная операция, как настаивает адвокатская команда экс-президента. Болсонару осудили на 27 лет за участие в заговоре с целью сорвать инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
