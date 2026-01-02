Ричмонд
Захарова упрекнула Запад из-за тактики «стратегического молчания» по атакам ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ по поводу числа жертв при атаке дронов ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области.

— Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии «сомнений» в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся, — добавила она в Telegram-канале.

По словам дипломата, западные политики все еще придерживаются тактики «стратегического молчания» — они намеренно игнорируют преступления Киева против мирного населения.

Украинская армия в новогоднюю ночь тремя дронами ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря. Погибли минимум 24 мирных жителя, еще более 50 человек пострадали.

После президент России Владимир Путин заслушал по телефону доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в связи с ударом ВСУ и о ходе следственных действий.

На сайте главы региона также появился первый список погибших в Хорлах, опознаны семь человек. Установить личности всех погибших возможно только после проведения генетической экспертизы.

