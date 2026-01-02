В США предупредили об опасности сделки Зеленского с Трампом

В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.