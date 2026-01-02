Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый 5-й кв. км Украины: Стало известно, сколько земли взяла под контроль Россия

В 2025 году под контроль России перешло 4 336 квадратных километров украинской территории — это около 0,72% всей площади страны. Такие данные приводит аналитический украинский проект DeepState.

Наибольшие изменения за год зафиксированы в ДНР: доля контролируемой территории выросла до 78,1%, прибавив более 10%. В Запорожской области показатель увеличился до 74,8%, в Харьковской — до 4,7%. Впервые за время конфликта под контроль РФ частично перешли территории Днепропетровской и Сумской областей.

Если сравнивать с 2022 годом, за три года картина изменилась радикально. В ДНР рост контроля составил более 20 процентных пунктов, в ЛНР — почти полное установление контроля. В Херсонской области показатели остались без изменений.

«Всего же — 116 165 квадратных километров украинской земли. Это 19,25% от всей территории, или каждый 5-й квадратный километр. Крым без изменений — на 100 процентов российский», — добавили в DeepState.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире. По его словам, Вооружённые силы на практике подтверждают способность защищать суверенитет страны и национальные интересы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше