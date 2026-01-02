Каждый 5-й кв. км Украины: Стало известно, сколько земли взяла под контроль Россия

Наибольшие изменения за год зафиксированы в ДНР: доля контролируемой территории выросла до 78,1%, прибавив более 10%. В Запорожской области показатель увеличился до 74,8%, в Харьковской — до 4,7%. Впервые за время конфликта под контроль РФ частично перешли территории Днепропетровской и Сумской областей.