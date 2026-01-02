Каждый 5-й кв. км Украины: Стало известно, сколько земли взяла под контроль Россия

Наибольшие изменения за год зафиксированы в ДНР: доля контролируемой территории выросла до 78,1%, прибавив более 10%. В Запорожской области показатель увеличился до 74,8%, в Харьковской — до 4,7%. Впервые за время конфликта под контроль РФ частично перешли территории Днепропетровской и Сумской областей.
Если сравнивать с 2022 годом, за три года картина изменилась радикально. В ДНР рост контроля составил более 20 процентных пунктов, в ЛНР — почти полное установление контроля. В Херсонской области показатели остались без изменений.
«Всего же — 116 165 квадратных километров украинской земли. Это 19,25% от всей территории, или каждый 5-й квадратный километр. Крым без изменений — на 100 процентов российский», — добавили в DeepState.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что Российская армия сегодня является самой боеспособной в мире. По его словам, Вооружённые силы на практике подтверждают способность защищать суверенитет страны и национальные интересы.
