Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что возможная атака на резиденцию президента России Владимира Путина может обернуться серьезными последствиями для Владимира Зеленского. Свою позицию он опубликовал в социальной сети X*.
По утверждению журналиста, российские военные передали американской стороне в Москве данные, якобы полученные с ударных беспилотников, использованных Киевом. Эти материалы, по его оценке, содержат доказательства попытки покушения на российского президента в Новгородской области.
Боуз считает, что подобные действия не останутся без последствий для украинского руководства. По его мнению, ситуация может иметь негативное развитие лично для Владимира Зеленского.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ответом на атаку резиденции президента России Владимира Путина на Валдае могут быть мощные целенаправленные удары по объектам киевского режима.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.